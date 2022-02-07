"Голос країни-12": подробности третьего выпуска вокального шоу

В воскресенье, 6 февраля, на телеканале 1+1 стартовал третий выпуск 12-го сезона самого вокального шоу Украины "Голос країни". Четыре тренерские кресла заняли популярные украинские исполнители Оля Полякова, Алексей Потапенко, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Путем слепых прослушиваний им предстоит найти вокалистов, достойных попадания в прямые эфиры, сообщает Обозреватель.

Кроме того, впервые в этом сезоне некоторые конкурсанты смогут получить второй шанс от новых народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Подробности 3 выпуска

Покорить звездных тренеров первым решился Василий Палюх, для которого в жизни есть два предназначения – музыка и вера в Бога. На последних секундах одной из самых популярных композиций в мире 'O sole mio к участнику повернулись сразу три кресла: Святослава Вакарчука, Нади Дорофеевой и Алексея Потапенко. Конкурсант выбрал команду рэпера.