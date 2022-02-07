Лукашенко потребовал у Путина звание полковника

Александр Лукашенко заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин обещал ему присвоить воинское звание полковника. Диктатор продолжает ждать обещанного и надеется, что глава Кремля держит слово, сообщает Обозреватель.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву. Последний нашел подобное требование Лукашенко довольно забавным.

"Я подполковник, я же не могу себе звезду генералиссимуса повесить, или генерала. Путин – полковник, обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил" , – возмутился белорусский политик.

На вопрос интервьюера, какое воинское звание может присвоить президент России, Лукашенко отрезал "Российской Федерации".

– Ну и как вы себе представляете, президент независимой Беларуси является полковником российской армии? , – со смехом задал встречный вопрос Соловьев.

– А это уже моя проблема, а не ваша. Пообещал – делай , – резко ответил он.

Лукашенко при этом добавил, что ему вполне подойдет, если Путин присвоит ему звание полковника Советской армии. Чтобы подтвердить серьезность своего высказывания, он пообещал, что в случае если глава Кремля все-таки выполнит свое обещание, то тогда и Лукашенко "отблагодарит" его званием генерала Беларуси.