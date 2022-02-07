"Плюсовая" температура и порывы ветра: погода 7 февраля

Сегодня в Украине будет теплая погода, как для зимы, а также осадки в некоторых регионах, сообщает Сегодня.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Погода в Украине в понедельник, 7 февраля, в некоторых областях будет снежной и дождливой, а в некоторых — облачной. Сегодня повсюду будет "плюсовая" температура.

В этот день осадки следует ожидать в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На сегодня объявлено штормовое предупреждение в западных областях, где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с и метель.

На западе прогнозируется от 3 до 6 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться в пределах 2-4 градусов тепла.

В северных регионах — +2-7 градусов. На юге ожидается 6-9 градусов выше нуля.

В Киеве будет идти мокрый снег с дождем, +2-4 градуса, а в Симферополе прогнозируют переменную облачность — 7-9 градусов тепла.