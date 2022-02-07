Курс валют НБУ на 7 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 6 февраля, понизился до уровня 28.15 за 1 доллар.

Евро подорожал на 36 коп. до 32.27 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп. до 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 24 коп. до 38.17 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 14 коп. до 30.52 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 5 коп. до 7.10 за 1 польский злотый.