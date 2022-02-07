Курс валют НБУ на 7 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 6 февраля, понизился до уровня 28.15 за 1 доллар.
Евро подорожал на 36 коп. до 32.27 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп. до 3.70 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 24 коп. до 38.17 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 14 коп. до 30.52 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 5 коп. до 7.10 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.146800
|EUR
|Евро
|32.274500
|RUB
|Рубль
|0.369830
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.165700
|CHF
|Швейцарский франк
|30.516400
|PLN
|Польский злотый
|7.096700