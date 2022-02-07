Марсианский аппарат возобновил работу после пылевой бури

В начале января 2022 г. в регионе, где расположен неподвижный аппарат NASA InSight, началась пылевая буря. Поэтому исследовательский зонд пришлось перевести в "безопасный режим", сообщает 24 Канал.

Как стало известно, опасность частично прошла: InSight пережил марсианскую пылевую бурю и возобновляет исследовательскую работу. Правда, специалисты миссии не уверены, что зонд "протянет" долго – в NASA считают, что 2022 станет последним для InSight, исследующего Марс с 2018 года.

Состояние солнечной панели после пылевой бури в январе 2022 года / Фото NASA

Будущее InSight

Пылевая буря не смогла убить исследовательский зонд, однако усугубила проблему нехватки электроэнергии. Дело в том, что проблема с накоплением мелких частиц на солнечных панелях возникла еще раньше. Специалисты миссии считали, что ветер частично будет очищать панели, но этого было недостаточно. Как результат – некоторые неосновные приборы InSight пришлось выключить.

Но самое интересное было то, как частично удалось очистить панели от пыли – их посыпали марсианским грунтом. Казалось бы, что это полная дура, но метод событий, ведь большие частицы, падая на панель, отражались от нее и словно сметали мелкую пыль. InSight осуществлял эту процедуру несколько раз, что давало приращение энергии на несколько процентов.

Зонд InSight возобновляет работу после пылевой бури / Фото NASA

Но вечно так очищать панели не получится и прослойка пыли медленно росла, а количество получаемой от Солнца энергии падало. Январская пылевая буря, конечно, не принесла положительных результатов, ведь панели запачкались еще больше. Однако зонд до сих пор рабочий, но, как считают специалисты, до конца 2022 года он не доживет из-за постоянного уменьшения эффективности энергодобычи.