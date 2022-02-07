Audi напугали автомобилистов ограничениями своего автопилота

Главный юрист компании Audi прокомментировал юридические возможности и ограничения автопилотов в ближайшие годы. Юта Клавиттер оптимистично настроена в отношении автономного будущего, но в то же время специалист уверена, что навык водить машину людям понадобится еще долго, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"В Европе к 2030 году точно появятся автопилоты, работающие автономно. Но машины преимущественно будут брать на себя управление в городах" , — сказала она.

Но важно понимать, что свободно спать в машине, пока авто везет нас к заданной цели, мы точно не сможем.

Технических регламентов для утверждения автономного вождения четвертого уровня в Европе еще не существует. Новый нормативный документ появятся не раньше 2024 года. С точки зрения Клавиттера, также важна гармонизация правил между странами.

"Нам необходимо гармонизировать правила на европейском уровне. В противном случае эксплуатация машин с автопилотом будет существенно ограничена по географическому принципу", — сказала она.

По ее словам, Германия существенно опережает Европу как с точки зрения регулирования, так и с точки зрения технологий.

"Путь к автономному вождению, даже с юридической точки зрения, в Германии и во всей Европе будет продвигаться осторожно и постепенно" , — сказала она.

Это будет эволюционно, а не революционно, как в США или Китае. Это также может быть преимуществом, потому что эволюционный путь может укрепить доверие к качеству функции, чего и ожидают от нас наши клиенты.