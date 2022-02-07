Глазной тик: в каких случаях следует бить тревогу

О миокимии, или подергивании глаза, знает каждый. Есть даже фраза «у меня аж глаз задергался», с помощью которой передают максимальную эмоциональную окраску ситуации, сообщает Hronika.info.

Как правило, подергивание верхнего или нижнего века объясняется сбоем в работе нервной системы. Чаще всего это неприятное чувство возникает быстро, но так же быстро проходит. Совсем другое дело, если это состояние становится навязчивым и регулярным.

Глазной тик — не то же самое, что подергивание, отмечает Екатерина Абрамова, врач-невролог. Во время глазного тика веко сокращается полностью или усиленно моргают оба глаза. Подергивание же возникает на фоне стресса или переутомления, после системного отсутствия нормального сна, и очень редко имеет серьёзную опасную причину.

Веко может начать дергаться после длительного сидения за компьютером или продолжительного чтения книги, усталости глаз после экранов гаджетов. В этот момент мышцы, которые двигают глазное яблоко, поднимают и опускают веко, а также круговая мышца, которая зажмуривает глаз, переутомляются. Напрягаются мышцы лба и прочая лицевая мускулатура. В связи с этим нарушается синтез нейромедиаторов (серотонина, дофамина, адреналина и т.п.) в нервах, которые за эти мышцы отвечают. В результате и возникают подёргивания.

Усталость и стресс также провоцируют нарушение в синтезе и обмене нейромедиаторов. Поэтому стоит не выспаться, понервничать или перетрудиться на работе — вполне может начать подергиваться веко.

В таком случае, если отсутствуют какие-либо другие подозрительные симптомы и человек чувствует себя хорошо, нет повода обращаться к врачу. Подергивания пройдут, как только нормализуется сон и придет в порядок нервная система. Попробуйте употреблять меньше кофеиносодержащих напитков (кофе и крепкий чай), проводить меньше времени перед экраном компьютера и чаще прогуливаться на свежем воздухе.

Некоторые препараты из группы нейролептиков или ноотропов могут провоцировать подергивания глаз. Если вы принимаете какие-то лекарства, перечитайте инструкцию к ним. Возможно, у них есть побочные эффекты.

Однако, если помимо подергиваний века присутствуют повышенная температура и общее ухудшение самочувствия, советуем обратиться ко врачу. Миокимии могут возникать на фоне нарушения функции щитовидной железы, дефицита некоторых витаминов, сопровождать конъюнктивит и другие заболевания. Если помимо века подергивается еще и часть лица (к примеру, угол рта) и сами подергивания становятся более продолжительными и болезненные, стоит обязательно обратиться к неврологу.