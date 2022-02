В Украину приедут настоящие монстр-траки из США

Отечественные поклонника авто впервые смогут познакомиться с таким ярким и завораживающим зрелищем, как выступление монстр-траков. На протяжении пяти уик-эндов в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре состоится выступление американских монстр-траков, сообщает Обозреватель.

В Украине состоятся уникальные шоу монстр-траков. Организаторами яркого зрелища выступили украинская промоутерская группа "Che Entertаinment" и американская M.O.D Monster of Destruction.

В Украине состоятся уникальные шоу монстр-траков M.O.D Monster of Destruction. Источник: monstersofdestruction.com

Мероприятия состоятся в Одессе (14-15 мая), Киеве (21-22 мая), Львове (29-30 мая), Харькове (4-5 июня) и Днепре (11-12 июня). Каждое шоу будет проходит по выходным в двухдневном формате. Помимо выступления гигантских монстр-траков из Невады в программе предусмотрены выступления мотофристайлеров, заезды гоночного грузовика, Pit Party в сервисной зоне, где можно будет как следует рассмотреть биг-футы и пообщаться с их бесстрашными пилотами, посмотреть на шоу механиков. Кроме того, организаторы обещают выступление звезд шоу-бизнеса. Также все желающие смогут попробовать традиционные блюда американского фаст-фуда, а также приобрести разнообразную сувенирную продукцию.

В сервисной зоне можно будет как следует рассмотреть биг-футы и пообщаться с их бесстрашными пилотами. Источник: monstersofdestruction.com

История появления монстр-траков или, как их еще называют, биг-футов началась в 70-е году прошлого века. Американский строитель Боб Чендлер из Сент Луиса, штат Миссури, в свободное от работы время любил прокатиться с ветерком по бездорожью на своем пикапе Ford F-250.Чтобы сделать свои заезды более продолжительными, Боб начал модернизировать пикап и наращивать его мощность.

Боб Чендлер и его BigFoot. Источник: wsj.com

В 1975 году решил уйти из строительного бизнеса и полностью посвятить себя тюнингу. Вместе с женой Мерилин и другом Джимом Крамером он открыл магазин запчастей и сервисную мастерскую Midwest Four Wheel Drive & Performance Center, где делился опытом с другими энтузиастами. Свой Ford F-250 он превратил в шоу-кар, получивший название BigFoot, а для большего эффекта снабдил его огромными 48-дюймовыми колесами от грузовика.

Чтобы привлечь внимание к своему пикапу Боб снял эффектное видео, в котором он с легкостью переезжал через несколько легковушек, а затем транслировал его в качестве рекламы на телевизорах в своем магазине. Этот видеоролик увидел один из организаторов соревнований тракторов и грузовиков, который заинтересовался детищем Чендлера и пригласил его принять участие в шоу со своим BigFoot.

В 1981 году Чендлера и его Ford пригласили на съемки комедии "Take This Job and Shove It". Огромный успех у публики способствовал тому, что Боб решил сконцентрировать свои усилия на создании реального шоу с участием монстр-траков и даже заручился спонсорской поддержкой компании Ford.

В 1981 году Чендлера и его Ford пригласили на съемки комедии "Take This Job and Shove It". Источник: amazon.com

Сегодня, спустя 40 лет после своего появления на публике, монстр-траки являются ярким элементом американской автомобильной культуры, к которой в этом году смогут приобщиться и отечественные любители экзотической техники.