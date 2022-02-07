Австралия открывает границы спустя два года пандемии

Власть Австралии разрешат с 21 февраля въезд в страну для всех вакцинированных после закрытия границы два года назад с начала пандемии коронавируса, сообщает Укринформ.

«Условием (для въезда – ред.) будет двойная вакцина. Это будет правилом. Ожидается, что все его будут придерживаться» , - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

По его словам, этот шаг будет желаемым толчком для туристического сектора, который испытал спад из-за коронавируса и потери иностранных туристов.

«Я знаю, что туристическая индустрия с нетерпением ждала этого (решения – ред.)» , - добавил Моррисон.

Министр внутренних дел Карен Эндрюс также добавила, что владельцы виз, которые не были полностью вакцинированы, все равно будут нуждаться в разрешении на въезд и могут быть отправлены на карантин, в зависимости от правил, действующих на территории, куда они будут направляться.

Как сообщается, Австралия закрыла свою границу еще в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса. С тех пор въехать в страну могли только граждане Австралии и проживающие в стране лица.