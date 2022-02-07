Как экономить топливо: советы от старейшего британского автоклуба

Рост цен на топливо — это глобальная проблема, которая явно будет продолжит усугубляться. Автомобильные специалисты уже неоднократно предлагали советы по снижению затрат, но на этот раз несколько советов дал Британский Королевский Автомобильный Клуб (RAC). Это одна из старейших организаций, объединяющих автомобилистов в мире, поэтому полезно прислушаться к мнению ее экспертов, сообщает Судебно-юридическая газета.

Сами правила очень просты и легки в исполнении, без необходимости добавлять в машину дополнительное оборудование. Соблюдение их не только снизит расход топлива автомобиля, но и защитит его от повреждений, а значит, увеличит его жизненный цикл.

Регулярное техническое обслуживание и сервис

Регулярное техническое обслуживание автомобиля повышает его производительность, а значит, позволяет добиться экономии топлива. И дело не только в состоянии двигателя, но и в других основных узлах, состояние которых также играет немаловажную роль.

Благодаря регулярным проверкам в сервисе можно обнаружить даже, казалось бы, незначительные проблемы, которые, однако, могут усугубиться и в дальнейшем дорого обойтись владельцу.

Правильное давление в шинах

Многие водители пренебрегают регулярной проверкой шин, что является ошибкой. Правильное давление в них тоже влияет на расход топлива, оно не должно быть выше или ниже нормы. Кроме того, насколько нужно накачивать шины, зависит от нагрузки на автомобиль. Если вы путешествуете с багажом и 4 пассажирами, то вам следует накачать их до максимально рекомендуемых значений.

Будьте осторожны с педалью газа

Превышение скорости является одним из основных факторов расхода топлива. Возьмите за правило слегка нажимать на педаль акселератора. Не ведите машину как гоночный автомобиль, и один из лучших способов сэкономить деньги — это ездить в пределах установленной скорости. Чем выше передача и частота вращения двигателя, тем выше расход топлива.

В городских условиях стоит придерживаться около 2000 об/мин. Хотя у каждого автомобиля своя оптимальная скорость, в среднем наиболее эффективное потребление достигается на скорости от 70 до 80 км/ч.

Максимально используйте дорожные условия

Постоянные остановки и ускорения – главные виновники расхода топлива. Старайтесь смотреть вперед, чтобы заранее увидеть, какой сигнал горит на светофоре. Это облегчит расчет, следует ли ускориться или снизить скорость, чтобы не останавливаться на светофоре.

Подъем вверх также требует больше топлива, но здесь можно попробовать немного ускориться заранее, снизив скорость непосредственно перед подъемом. Дополнительная инерция поможет машине преодолеть уклон с минимальным расходом топлива.

Не используйте постоянно круиз-контроль

Эта опция позволяет вам двигаться с постоянной скоростью и экономить топливо при движении по шоссе. А вот на трассах с частыми спусками и подъемами круиз-контроль увеличит расход топлива. Поэтому отключайте эту функцию, когда она вам не нужна, и контролируйте собственную скорость.

Снять багажник с крыши

Используйте дополнительный багажник на крыше только тогда, когда он вам действительно нужен. Постоянная езда с ним увеличивает сопротивление воздуха, что увеличивает расход топлива.

По подсчетам независимой организации Energy Saving Foundation, при скорости 120 км/ч багажник увеличивает сопротивление на 39%, а если на крыше остаются только крепежные рейки, то этот показатель составляет всего 16%.

Управление охлаждением и обогревом

Кондиционер может быть ненасытным, поэтому, если вы хотите сэкономить, лучше его выключить. Дело в том, что эта функция очень полезна в холодную или жаркую погоду, ведь благодаря ей водитель и пассажиры чувствуют себя в машине комфортно. Однако по возможности не используйте его, так как он также увеличивает расход топлива.

Меньше нагрузки – меньший расход

Уберите все лишнее из салона и багажника автомобиля. Не храните в машине тяжелые ящики для инструментов, если не пользуетесь ими регулярно. То же самое и с рыболовными снастями – не нужно неделями таскать в их багажнике, а также канистру с бензином и аксессуары.