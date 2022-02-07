Раскрыта главная особенность новых наушников Apple

В новой версии AirPods Max Apple планирует убрать колесо управления Digital Crown, заменив его сенсорной поверхностью, сообщает портал Phone Arena, сообщает Газета.ru.

Авторы ресурса обратили внимание на один из патентов Apple, в котором описывается технология «интеллектуальных тканей с сенсорным управлением», позволяющая управлять наушниками. Два дополнительных патента также описывают сенсорное управление на основе жестов на внешней стороне ушных чашек.

В патенте отмечается, что наушники имеют мало возможностей управления, в результате такие действия, как увеличение громкости, изменение дорожек и приостановка звука, обычно выполняются с помощью устройства, к которому подключены наушники.

Оригинальные наушники AirPods Max были выпущены в декабре 2020 года по цене 63 тыс. руб. — это самое дорогое устройство под брендом AirPods. Управление в актуальной версии наушников происходит с помощью колесика Digital Crown, как в Apple Watch, с помощью которой можно регулировать громкость, переключать треки, отвечать на звонки и активировать голосового помощника Siri.