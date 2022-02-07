Названа тренировка, которая снижает риск болезней сердца уже с первого дня

Бег — отличный способ пропотеть и сжечь калории, но он может стать монотонным. Если вы хотите избавиться от скуки, идя по одному и тому же маршруту, и повысить эффективность тренировок, вы можете попробовать бег по пересечённой местности, сообщает WomanEL.

В отличие от бега на беговой дорожке или по асфальтированным дорогам в вашем районе, выполнение этого упражнения в условиях бездорожья на неровной поверхности в различных ландшафтах может повысить ваше настроение и помочь вашему телу работать усерднее.

Преимущества трейлраннинга

Вы будете прыгать через палки и бревна, взбираться на крутые холмы и бегать по серпантинам. И всё это разнообразие движений творит чудеса с кондиционированием тела.

Где бы вы ни бежали, вы получите пользу от улучшения сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что бег заставляет ваше сердце биться чаще и увеличивает частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, укрепляет сердечную мышцу или миокард и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительным преимуществом является улучшение баланса и развитие силы ног, которую разнообразный рельеф обеспечивает для работы мышц-стабилизаторов. Кроме того, бег по более мягкой поверхности снижает нагрузку на суставы.

Этот бег даже помогает улучшить ваше психическое здоровье. Исследования показали, что существует связь между трейлраннингом и психическим благополучием. Исследование 2020 года, опубликованное в BMC Public Health, показало, что участники, которые пробегали до 10 км в неделю, сообщали о более высоких показателях здоровья и хорошего самочувствия.