США и Великобритания выдумали угрозу нападения России - Захарова

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Запад "выдумал" угрозу вторжения России в Украину, чтобы отвлечь внимание от "собственных политических кризисов".

Об этом она написала﻿ в своем телеграм-канале.

По мнению Захаровой, сообщения западных СМИ о возможном вторжении РФ в Украину являются "психоделическими фобиями".

"Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе" , – написала Захарова.

По мнению представителя российского МИДа, ЕС также заинтересован в конфликте Украины и России, поскольку продолжает отстаивать свою сферу влияния.