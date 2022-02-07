Патрульный Петрик рассказал детали дела Трухина
Патрульный Сергей Петрик рассказал, что не имел доступа к видео после ДТП с Александром Трухиным, которое сняла его нагрудная камера, а также он не видел сумки с деньгами в багажнике депутата. Об этом он сказал перед допросом в ГБР в эфире телеканала Украина 24, сообщает Сегодня.
"Заступая на дежурство, он (патрульный. – Ред.) получает боди-камеру свою по отдельному номеру в IT отделе под свою личную подпись. В дальнейшем пользуется ею на дежурстве и в конце смены также сдает ее под подпись. В дальнейшем все действия с камерами вообще работников патрульной полиции, обычных работников они не касаются", – сказал Петрик.
По словам патрульного, давления со стороны руководства нет.
Кроме того, Петрик не исключил, что существуют и другие видео с боди-камер других полицейских, которые вместе с ним были на месте ДТП.
Что известно о ДТП с Трухиным?
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Сам нардеп заявил, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат.