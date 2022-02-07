Половина населения недовольна своей работой
Недовольных работой женщин больше, чем мужчин, сообщает Сегодня.
48% украинцев довольны своей работой, а 45% не устраивает их занятость. При этом доля довольных мужчин больше, чем женщин.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками кадрового портала grc.ua в январе 2022 года.
В ходе опроса мнение свое высказали 558 респондентов в разных регионах Украины.
Да, среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин – 47% и 48% соответственно.
Этот показатель зависит также и от возраста человека. Например, исследование показало:
- 88% человек возрастом 19-23 года вполне удовлетворены своей работой;
- 47% человек в возрасте 24-30 лет недовольны;
- каждого второго в возрасте 31-40 лет устраивает занятость;
- 48% человек в возрасте 41-60 лет недовольны работой;
- 39% человек в возрасте 51-60 лет удовлетворены;
- 55% старших за 60 лет устраивает их занятость.