Половина населения недовольна своей работой

Недовольных работой женщин больше, чем мужчин, сообщает Сегодня.

48% украинцев довольны своей работой, а 45% не устраивает их занятость. При этом доля довольных мужчин больше, чем женщин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками кадрового портала grc.ua в январе 2022 года.

В ходе опроса мнение свое высказали 558 респондентов в разных регионах Украины.

Да, среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин – 47% и 48% соответственно.

Этот показатель зависит также и от возраста человека. Например, исследование показало: