Половина населения недовольна своей работой

Половина населения недовольна своей работой
Фото: Рixabaу

Недовольных работой женщин больше, чем мужчин, сообщает Сегодня.

48% украинцев довольны своей работой, а 45% не устраивает их занятость. При этом доля довольных мужчин больше, чем женщин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками кадрового портала grc.ua в январе 2022 года.

В ходе опроса мнение свое высказали 558 респондентов в разных регионах Украины.

Да, среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин – 47% и 48% соответственно.

Этот показатель зависит также и от возраста человека. Например, исследование показало:

  • 88% человек возрастом 19-23 года вполне удовлетворены своей работой;
  • 47% человек в возрасте 24-30 лет недовольны;
  • каждого второго в возрасте 31-40 лет устраивает занятость;
  • 48% человек в возрасте 41-60 лет недовольны работой;
  • 39% человек в возрасте 51-60 лет удовлетворены;
  • 55% старших за 60 лет устраивает их занятость.
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