Пять мероприятий на День Валентина в Киеве

День Валентина – долгожданный праздник для влюбленных. Они пытаются провести его незабываемо: одни летят в тёплые края, в поисках романтического места, другие – посещают интересные мероприятия, которые сделают день особенным, сообщает Сегодня.

Романтическое шоу певицы Даши Астафьевой

14 февраля украинская певица Даша Астафьева устроит концерт ко Дню Валентина. Для зрителей звезда подготовила эксклюзивную программу, которая подарит новый опыт и эмоции. Поклонников удивит тематическим шоу с эффектными выходами и исполнением популярных хитов. Во время концерта, зрителей будут угощать закусками и напитками, потому что в стоимость билета входит депозит в ресторане.

Романтическое шоу певицы Даши Астафьевой / Фото: karabas.com

Цена: от 1500 грн.

Когда: в 20:00.

Где: в комплексе Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.



Сольный концерт исполнителя Laud

На День святого Валентина певец Laud удивит поклонников презентацией нового альбома Dual. Если ваша вторая половинка обожает творчество исполнителя, то билет на сольник – это самый лучший подарок к празднику. Кроме новых песен, услышите давно известные "У цю ніч", "Вигадав", "2 дні" и другие хиты. Лирические композиции дополнят сценическими эффектами, чтобы шоу удалось, а вы запомнили его навсегда.

Сольный концерт исполнителя Laud / Фото: parter.ua

Цена: от 690 гривен.

Когда: в 19:00.

Где: в ночном клубе Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4.



Моноспектакль с элементами стендап-комедии "О чем молчат мужчины"

Приходите на моноспектакль со второй половинкой, если планируете празднование Дня влюбленных с юмором. В главных ролях моноспектакля – украинский актер Дмитрий Суржиков, который поделится честными размышлениями об отношениях между мужчиной и женщиной . Вы услышите о жизненных ситуациях и цитатах. Побываете не только на спектакле, юмористическом шоу, но и терапевтическом сеансе.

Моноспектакль с элементами стендап-комедии "О чем молчат мужчины" / Фото: kontramarka.ua

Цена: от 350 гривен.

Когда: в 20:00.

Где: в Центре культуры и искусств, ул.Пилипа Орлика, 16/12.

"Главный День святого Валентина" с O.Torvald, Геля, Tsepi и Майн

Если вы и ваша вторая половинка любите громкие вечеринки, где пение и танцы – это основные активности, то приходите на концерт "Главный День святого Валентина". Среди звезд ивента – O.Torvald, Геля, Tsepi и Майн, которые будут "разрывать" сцену. Вы попадете в клуб, где атмосфера будет способствовать отдыху, а услышанные песни будут мотивировать танцевать.

"Главный День святого Валентина" с O.Torvald, Геля, Tsepi и Майн / Фото: kiev.ticketsbox.com

Цена: от 300 грн.

Когда: в 19:00.

Где: клуб Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41.



День влюбленных под звездным небом Киевского Планетария

Приходите на звездное шоу в Киевский Планетарий, где вас удивят тематической программой ко Дню святого Валентина. Для гостей приготовят полнокупольное шоу, музыкальное сопровождение вживую и театральные выходы актеров, которые удивят пантомимикой. Не обойдется без фотосессии, ведь на мероприятии будут присутствовать фотографы. На шоу вы сможете перезагрузиться и насладиться времяпровождением в окружении звезд.

День влюбленных под звездным небом Киевского Планетария / Фото: planet.org.ua

Цена: от 1000 грн.

Когда: в 17:30.

Где: в Киевском Планетарии, ул. Большая Васильковская, 57/3.