Ермак выздоровел от COVID-19, Нормандскую встречу переносить не будут
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о своем выздоровлении от коронавируса.
Об этом он написал в Facebook.
"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает", – написал Ермак.
Он добавил, что все планы на эту неделю остаются в силе.
"Работы много, но энергии еще больше", – отметил он.
Напомним, 10 февраля должна пройти встреча советников в Нормандском формате. Она должна стать продолжением контактов, которые прошли в Париже при участии политических советников президентов Украины, России, Франции и Германии.