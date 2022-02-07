Ермак выздоровел от COVID-19, Нормандскую встречу переносить не будут

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о своем выздоровлении от коронавируса.

Об этом он написал﻿ в Facebook.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает" , – написал Ермак.

Он добавил, что все планы на эту неделю остаются в силе. "Работы много, но энергии еще больше" , – отметил он.

Напомним, 10 февраля должна пройти встреча советников в Нормандском формате. Она должна стать продолжением контактов, которые прошли в Париже при участии политических советников президентов Украины, России, Франции и Германии.