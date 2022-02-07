Трикотажные тренды 2022: 7 уютных и модных вещей

Трикотаж особенно актуален в зимний сезон, но он отлично вписывается в гардероб на межсезонье, а некоторые вещи остаются востребованными еще и летом, сообщает Вона.

Далее о ключевых трендах трикотажа.

Воротник-поло

Воротники-поло в тренде с нами уже не первый год – продолжаем их носить, потому что такой формат все еще очень актуален. Само трикотажное изделие может быть любым – это и пуловеры, и вязаные платья, и футболки, главное, чтобы воротничок был не слишком компактным. Чем он больше, тем акцентнее получится тренд. Кстати, такая форма воротника создает визуальную коррекцию фигуры: он вытягивает шею и делает фигуру более стройной.

Кардиган с принтом

Если раньше все повально носили однотонные кардиганы большой вязки, то теперь им на смену пришли принты, причем по узорам и цветам мы ограничиваемся лишь своей фантазией. Абстракция, геометрия, полоска, анималистика, гусиная кавычка – что угодно на ваш вкус, главное, чтобы кардиган хорошо вписался в образ.

А основная хитрость здесь проста: если вещь яркая и акцентная, совмещайте ее с базовыми и однотонными "низами", тогда они уравновешивают друг друга.

Удлиненные рукава

Микротренд, который прекрасно работает именно в холодном сезоне: не только будете выглядеть остромодно, но еще и не замерзнете в прохладном помещении. Как носить такие рукава? Здесь два варианта: либо полностью спущенными, так, чтобы они перекрывали кисти рук, либо слегка подобрав гармошкой/пролистав, чтобы оголить запястье. Подчеркнутые длинные рукава могут уродовать пропорции тела – помните об этом, если захотите попробовать такой тренд.

Трикотажные штаны

Тренд из разряда карантинных: то, что стало невероятно популярным, когда весь мир сидел на карантине и носил только комфортные вещи. Леггинсы из тонкого и мягкого трикотажа отлично вписываются в уютные зимние аутфиты, особенно красиво они будут смотреться в монохромных комплектах. Добавьте к ним объемный кардиган, джемпер или тощие, близкое по оттенку, шерстяное пальто и удобную обувь на плоском ходу – получите стильный и комфортный образ на каждый день.

Яркий трикотаж

Один из ключевых трендов 2022 года – это яркие сочные цвета. Распространяется он, в том числе, и на трикотажные изделия. Не бойтесь выбирать такие оттенки, они будут отличными акцентами в привычных повседневных образах, яркие цвета хорошо сочетаются друг с другом, с цветами-ахроматами, базовым денимом, а также с ними можно составлять монохромные образы, растягивая оттенки одного цвета на весь аутфит.

Трикотажные total look'ы

Мода на удобство и комфорт продолжает набирать обороты. Подобные тотал-луки хорошо вписываются в концепцию современного кэжуал-стиля. Желательно выбирать приглушенные и натуральные цвета трикотажа: оттенки бежевого и коричневого, молочного, серого, рыжего и т.д.

Объемные свитера

Оверсайз по-прежнему актуален и востребован в модном мире, и особенно хорошо подходит именно для трикотажных "верхов". Объемный свитер, джемпер или кардиган визуально делают нашу фигуру более хрупкой и изящной и придают образу нотку расслабленности и романтичности. Чтобы дополнительно подчеркнуть стройность фигуры, спрятанной под оверсайзом, показывайте тонкие запястья, немного поддернув рукава.