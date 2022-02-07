Цена газа в Европе снизилась

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опустилась почти до $900 за 1 тыс. куб. метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $901,7 за 1 тыс. куб. метров, или 76,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа составляет около 7,7%.

Ранее утром "Газпром" увеличил номинации на транзит газа через территорию Украины. На сегодня к прокачке заявлены объемы в 107,7 млн куб. м против 91,7 млн кубометров накануне. Таким образом, показатели прокачки российского газа через Украину вновь приблизились к объемам, забронированным на основе долгосрочного контракта (около 109,5 млн куб. м в сутки).