Кандидат в президенты Франции призвала РФ "вместе строить мир"

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в эфире французского телеканала France 5 по-русски призвала "вместе строить мир".

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой" , - сказала она, пишет телеграм-канал "Политика страны"﻿.

Затем она перешла на французский и заявила что с Россией "нужно вести диалог".

"Я думаю, что Франция вместе с ЕС должна предложить Владимиру Путину новую конференцию по безопасности в Европе" , - добавила Пекресс.

Отметим, что сегодня президент Франции Макрон будет с визитом в Москве, а завтра его ждут в Киеве.