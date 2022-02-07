SpaceX готовит презентацию о сверхтяжелой ракете Starship

Компания Илона Маска готовится к новой презентации по сверхтяжелой ракете Starship. Начало запланировано 10 февраля в 4 часа утра по киевскому времени, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Что же такое Starship?

Это многоразовая сверхтяжелая ракета компании SpaceX. За последние несколько лет она разрабатывается и тестируется на полигоне штата Техас.

The long awaited Starship update! Thursday, 10th February, 8pm CT (Friday at 2am UTC)! pic.twitter.com/Wkj1zSTKsr — Everything SpaceX (@spacex360) February 3, 2022

Starship оборудована новейшим ускорителем, получившим название Super Heavy. Ракета будет доставлять людей и грузы в самые отдаленные места, такие как Луна, и, в конце концов, Красная планета.

When is the Starship presentation happening @elonmusk ? — Sirine (@SirineAti) February 3, 2022

Компания уже провела несколько испытательных полетов, однако до сих пор не запускала ракету на орбиту. Сегодня же SpaceX ожидает одобрения от Федерального авиационного управления, чтобы провести первое "серьезное" испытание.

NASA, со своей стороны, также заинтересовано в реализации проекта Маска. В 2021 году управление заключило контракт со SpaceX на 2,9 млрд долларов ради разработки Starship, как ракеты, которая доставит астронавтов на поверхность Луны.