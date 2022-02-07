Менеджер рассказал о реакции Усика на срыв боя с Фьюри

Менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика Эгис Климас рассказал о реакции своего клиента на срыв боя с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Новое время.

«Александр вообще не был разочарован. Он точно знает, что делает. К тому же мы — джентльмены, ведь подписали контракт еще перед боем с Джошуа, заключили сделку», — сказал Климас.

Также менеджер Усика заявил, что Александр в любом случае будет готов к следующему бою. По его словам, состоится он, вероятно, уже в июне, а соперником украинца станет другой британец Энтони Джошуа. Для боксеров это будет второй поединок между собой.

Второй поединок между двумя олимпийскими чемпионами может пройти в конце весны или начале лета 2022 года в Лондоне на Уэмбли.