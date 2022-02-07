Российский генерал в отставке потребовал от Путина уйти с поста

Глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сообщил, что организация требует от президента РФ Владимира Путина отказаться от преступной политики провоцирования войны и покинуть пост, сообщает УНИАН.

Власти РФ искусственно и с корыстных целей нагнетают ситуацию вокруг Украины, написал генерал в обращении к Путину и россиянам.

Ивашов отметил, что главная угроза РФ является внутренней, и она исходит от модели государства, качества власти и состояния общества.

"А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо – страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер…" , – говорится в обращении.

Генерал добавил, что российская модель государства нежизнеспособная, система власти и управления полностью непрофессиональная и недееспособная, общество пассивное и неорганизованное, и в "таком состоянии любая страна долго не живет".

В "Общероссийском офицерском собрании" полагают, что руководство России понимает, что не может вывести страну из системного кризиса, а это может привести к восстанию народа и смене власти, и "при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны".

"Война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем" , – подчеркнул генерал.

В обращении также говорится, что применение военной силы против Украины, в частности, поставит под вопрос существование самого российского государства и "навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами".