Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты страны на выборах в июне 2023 года. Об этом заявил глава Партии Национального движения Девлет Бахчели, сообщает Лента.Ру.
Эрдоган будет представлять "Альянс народа" — объединение правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ПНД. По словам Бахчели, никаких препятствий для переизбрания Эрдогана нет.
"Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу. Мы сделаем все возможное, чтобы президент мог быть избран как минимум на три срока", — заявил глава ПНД.