Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты страны на выборах в июне 2023 года. Об этом заявил глава Партии Национального движения Девлет Бахчели, сообщает Лента.Ру.

Эрдоган будет представлять "Альянс народа" — объединение правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ПНД. По словам Бахчели, никаких препятствий для переизбрания Эрдогана нет.