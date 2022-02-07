В украинских хранилищах сокращаются запасы газа: отбор топлива уменьшен

За семь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 3,6%, или на 407 млн кубометров, сообщает УНИАН.

Как говорится на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 5 февраля запасы природного газа составляли 11,04 млрд кубометров при максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ замедлился относительно прошлой недели до 50-60 млн кубометров в сутки за счет потепления.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 35,4%.

По сравнению с началом февраля 2021 года сейчас запасы в ПХГ меньше на 46,4% (20,6 млрд куб. м).