В работе Telegram произошел масштабный сбой

В понедельник, 7 февраля, в работе популярного мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Преимущественно проблемы с работой приложения наблюдаются на территории Европы, сообщает Обозреватель.

Пользователи начали сообщать о проблемах с работой Telegram около 10:30.

Треть всех обращений о работоспособности приложения касались проблем с отправкой сообщений. Кроме того, люди также отмечают, что не могут войти в приложение.

Стоит отметить, что согласно данным портала, проблемы с работой мессенджера Telegram наблюдаются также и на территории Украины.

В Telegram произошел массовый сбой. Источник: Downdetector