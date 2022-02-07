В Украину прибудут министры иностранных дел четырех стран

Министры иностранных дел Германии, Чехии, Австрии и Словакии 7 и 8 февраля будут находиться в Украине по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщает Радио Свобода.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной" , - говорится в сообщении.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также планирует посетить линию разграничения на востоке Украины.

Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания России, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.

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