"єПідтримка" для подростков: постановление вступило в силу

Вступило в силу постановление правительства, которое расширяет действие государственной программы "єПідтримка" о выплате тысячи гривен за полную вакцинацию от COVID-19 на подростков.﻿ Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №68 от 2 февраля, сообщает Укринформ.

Документ предусматривает предоставление возможности получить помощь в размере тысячи гривен гражданам Украины в возрасте от 14 лет для приобретения услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Как сообщалось, 19 декабря 2021 года заработала государственная программа "єПідтримка", предусматривающая выплату тысячи гривен гражданам, прошедшим полную вакцинацию против COVID-19. Средства может получить каждый гражданин Украины, достигший 18 лет и имеющий в "Дії" зеленый COVID-сертификат вакцинации.

Правительство 19 января 2022 года приняло решение о расширении этой программы. С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 тыс. грн на лекарства.

Кабмин также планирует расширить действие программы на детей от 12 лет.