В ГБР заявили о разоблачении канала сбыта крупных партий наркотиков

Государственное бюро расследований заявило о завершении досудебного расследования в отношении двух организованных преступных групп, подозреваемых в сбыте наркотиков крупными партиями.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Первую такую группу обнаружили во Львовской области. По данным следствия, начальник оперативного подразделения вместе с тремя своими подчиненными в течение 2020-2021 годов продавали во Львове амфетамин, героин, метадон и другие наркотические вещества.

Фото: ГБР

"Участников группы обвиняют в: незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств (ч. 1-3 ст. 307 УК Украины); заведомо ложном сообщении о совершении преступления и привлечении невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 383) , ч. 2 ст.372 УК Украины); правонарушении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2-3 ст. 28 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

Вторую группу подозреваемых наркоторговцев задержали в Мелитополе. По данным следствия, задержанные наладили сбыт наркотиков крупными партиями на территории Запорожской области.

"Известно, что оперуполномоченный одного из отделов Запорожского райуправления полиции организовал масштабную схему по сбыту наркотических средств. В противоправную деятельность он привлек заместителя начальника этого же отдела полиции, свою жену и знакомого" , - отметили в сообщении.

Сотрудники ГБР зафиксировали факты продажи подозреваемыми наркотических средств на общую сумму почти 100 тысяч гривен.

Фото: ДБР

"Члены преступной организованной группы подозреваются в незаконном приобретении, изготовлении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины) и завладении психотропными веществами, путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 308 УК Украины)" , – добавили в ГБР.

По этим обвинениям обеим группам задержанных предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.