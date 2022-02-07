В ГБР заявили о разоблачении канала сбыта крупных партий наркотиков
Государственное бюро расследований заявило о завершении досудебного расследования в отношении двух организованных преступных групп, подозреваемых в сбыте наркотиков крупными партиями.
Об этом говорится в сообщении ГБР.
Первую такую группу обнаружили во Львовской области. По данным следствия, начальник оперативного подразделения вместе с тремя своими подчиненными в течение 2020-2021 годов продавали во Львове амфетамин, героин, метадон и другие наркотические вещества.
"Участников группы обвиняют в: незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств (ч. 1-3 ст. 307 УК Украины); заведомо ложном сообщении о совершении преступления и привлечении невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 383) , ч. 2 ст.372 УК Украины); правонарушении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2-3 ст. 28 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Вторую группу подозреваемых наркоторговцев задержали в Мелитополе. По данным следствия, задержанные наладили сбыт наркотиков крупными партиями на территории Запорожской области.
"Известно, что оперуполномоченный одного из отделов Запорожского райуправления полиции организовал масштабную схему по сбыту наркотических средств. В противоправную деятельность он привлек заместителя начальника этого же отдела полиции, свою жену и знакомого", - отметили в сообщении.
Сотрудники ГБР зафиксировали факты продажи подозреваемыми наркотических средств на общую сумму почти 100 тысяч гривен.
"Члены преступной организованной группы подозреваются в незаконном приобретении, изготовлении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины) и завладении психотропными веществами, путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 308 УК Украины)", – добавили в ГБР.
По этим обвинениям обеим группам задержанных предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.