Дочь Константина Меладзе пришла на "Голос страны": реакция судей

Накануне состоялся третий выпуск шоу "Голос страны" 12 сезон, где продолжались "слепые прослушивания". Одной из участниц стала 17-летняя Лия Меладзе, решившая "выйти из тени отца", сообщает 24 Канал.

На сцене "Голоса страны" девушка спела песню Леонарда Коэна Hallelujah. Проникновенное исполнение молодой артистки сразу развернуло кресло Святослава Вакарчука, а затем всех трех других судей – Надю Дорофееву, Олю Полякову и Потапа.

Украинские судьи засыпали комплиментами девушку даже после того, когда узнали, что она дочь знаменитого российского продюсера.

"Это классный трамплин для того, чтобы выйти из тени отца. Момент начать собственную творческую жизнь. Я знаю, что твой папа тобой очень гордится" , – Потап.

Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Выбор Лии

Девушка после долгих уговоров у судей решила пойти в команду Дорофеевой. Судья была счастлива, что ее команда пополнилась такой талантливой участницей, поэтому радостно провела Ли за кулисы, где ее уже ждали друзья.

В видеодневник "Голоса страны", Лия рассказала, что начала заниматься музыкой еще с 10 лет. Она всегда мечтала о большой сцене.