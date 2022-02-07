Осадчая и Горбунов отметили пятую годовщину свадьбы в Париже
Популярные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля отмечали пятую годовщину со дня своей свадьбы. Провести этот праздник звездные супруги решили необычно, и устроили себе настоящий романтический отпуск в Париже, сообщает УНИАН.
Кадрами с отдыха Осадчая и Горбунов поделились на своих страницах в Instagram.
"Наше праздничное бегство в Париж. Наши пять лет брака будем помнить такими", - прокомментировала видео Осадчая.
Телеведущие наслаждались уютными завтраками в номере пятизвездочного отеля, прогуливались по улицам города и не забывали снимать на память особо трогательные кадры.
"Празднуем юбилей свадьбы", - поддержал жену Горбунов.