Осадчая и Горбунов отметили пятую годовщину свадьбы в Париже

Популярные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля отмечали пятую годовщину со дня своей свадьбы. Провести этот праздник звездные супруги решили необычно, и устроили себе настоящий романтический отпуск в Париже, сообщает УНИАН.

Кадрами с отдыха Осадчая и Горбунов поделились на своих страницах в Instagram.

"Наше праздничное бегство в Париж. Наши пять лет брака будем помнить такими" , - прокомментировала видео Осадчая.

Телеведущие наслаждались уютными завтраками в номере пятизвездочного отеля, прогуливались по улицам города и не забывали снимать на память особо трогательные кадры.

скрин instagram.com/kosadcha/