Свитолина сохранила место в топ-15 WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Украинки не претерпели существенных изменений по позициям, сообщает 24 Канал.

В первой десятке произошли сразу шесть смен. Топ-3 сохранила свои позиции. Каролина Плишкова, Паула Бадоса, Гарбиньо Мугуруса и Он Жабер поднялись на одну ступеньку. Зато регресс получила полячка Ига Швентек – 8-е место.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой 15 позицию. В топ-100 среди украинок улучшила свою ситуацию только 19-летняя Марта Костюк. Киевлянка поднялась на одну позицию и теперь занимает 51-е место.

Зато Ангелина Калинина потеряла пять позиций – 53-я. Что касается других украинок, то Леся Цуренко и Катарина Завацкая остались на своих местах – 111-е и 196-е соответственно.

Екатерина Байндл (в прошлом – Козлова), Дарья Снигур и Даяна Ястремская поднялись вверх на одну позицию – 139-я, 140-я и 149-я.

Опытная Екатерина Бондаренко опустилась с 278-го места на 277-е.