Впервые в мире создан имплантат человеческого спинного мозга

Исследователи из Тель-Авивского университета (Центр регенеративной биотехнологии Сагол) во главе с профессором Тала Двир создали имплантаты человеческого спинного мозга для лечения паралича, сообщает Российская газета.

Для проектирования спинного мозга исследователи использовали клетки человека и имплантировали их в животных с хроническим параличом. В 80 процентах тестов было продемонстрировано восстановление способности ходить. Такое проектирование имитирует развитие спинного мозга у человеческих эмбрионов.

Наша технология основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота, - пояснил профессор Двир. После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки. Клетки превращаются в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны.

Сейчас исследователи готовятся к клиническим испытаниям на людях.