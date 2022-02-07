Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022 Kalush Orchestra представили трек Stefania, с которым будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Италии, сообщает 24 Канал.

Этот трек артисты написали из собственных переживаний и жизненных историй. Вокалист коллектива Олег Псюк ранее признался, что песню написал о своей маме.

Исполнитель признался, что раньше никогда не посвящал песни самой родной, вообще не уверен, что их отношения были такими близкими. Однако Олег точно убежден, что мама заслуживает трек, который еще даже не слышала.

"Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы этот хит победил, и в прямом эфире я спел специально для нее эту песню еще раз" , – прокомментировал вокалист.

Kalush Orchestra – Stefania: слушать песню онлайн