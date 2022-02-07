Песков не увидел "затишья" в ситуации вокруг Украины

Уровень напряженности вокруг Украины не снизился, а западные страны игнорируют вопрос гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Он отметил, что Россия пока не видит снижения уровня напряженности по теме предполагаемого западными странами вторжения России в Украину в последние дни, вместе с тем нет никакого прогресса по вопросам гарантий безопасности Москвы.

"Вряд ли можно говорить о затишье. Мы слышим как сыпятся заявления на этот счет из США и европейских столиц" , — заявил Песков.

Представитель главы РФ также указал, что западные страны "предпочитают не упоминать" поднятый Россией вопрос о гарантиях безопасности.