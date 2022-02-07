"Рада" продолжит закупку контента у продакшена, где Зеленский был ведущим

Государственный парламентский телеканал "Рада", который в прошлом году уже заплатил частной компании "Кинокит" 9 млн грн, в этом году заплатит этой же компании еще около 180 миллионов гривен за создание передач и ток-шоу, сообщает Страна UA.

Об этом свидетельствует информация на портале публичных электронных закупок ProZorro.

Указано, что "Кинокит" выиграл в пяти тендерах, при этом во всех них он был единственным участником конкурса. Речь идет о следующих тендерах:

6 млн гривен на создание авторских телевизионных программ и специальных проектов для целей канала "Рада" до 30 июня 2022 года;

60 млн гривен - на "Утреннее шоу телеканала "Рада" до 31 декабря 2022 года;

48 млн гривен - на программу "День живьем" до 31 декабря 2022 года;

30 млн гривен - на программу "Новости" до 30 июня 2022 года;

36 млн гривен - на "Вечернее шоу телеканала "Рада" до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в 2022 году на канал "Рада" планируют потратить 378 млн грн. То есть компании "Кинокит" планируют выплатить почти половину годового бюджета.

Что касается компании "Кинокит", то по данным opendatabot, экс-учредителем компании является Владимир Оселедчик, который в 2011 году продюсировал шоу "Миллионер – горячее кресло" с ведущим Владимиром Зеленским. Эта же компания была одним из подрядчиков форума "Украина 30", организованного компанией жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.