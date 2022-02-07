Немецкие фирмы покидают российский рынок

В 2021 году число фирм из ФРГ в России снизилось на 8 процентов. Германо-российская внешнеторговая палата связала это с риском эскалации конфликта вокруг Украины и обязательным медосмотром для иностранцев, сообщает Deutsche Welle.

Немецкие эксперты предупреждают об угрозе массового ухода компаний из ФРГ с российского рынка. В 2021 году число немецких фирм в России сократилось на 8 процентов по сравнению с предшествующим годом, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK Russland).

Причиной тому - возможность перерастания конфликта вокруг Украины в полномасштабные боевые столкновения, угроза введения новых санкций западных стран в отношении России, а также обязательный медосмотр для ряда иностранцев в РФ, отметил председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Последняя мера является дискриминационной, подчеркнул он.

В 2022 году еще больше фирм могут принять решение прекратить деятельность в России, если в скором времени не найти решения, стабилизирующего деловой климат, отметил Шепп. Он особо выделил многомиллиардные вложения немецкого бизнеса в российскую экономику.