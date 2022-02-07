Лукашенко приказал раздать оружие спасателям

Часть сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить, чтобы в случае конфликта или военных действий они могли, в том числе быть задействованы в военных целях наравне с армией, сообщает Белта.

"Сотрудники МЧС — ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие… Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем" , — сказал он.

По словам Лукашенко, для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием.

"Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и будут подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли. Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции" , — сказал Лукашенко.﻿