Названы самые популярные цвета автомобилей

Самый популярный цвет автомобилей во всем мире - белый. По данным за прошлый год, 35 процентов машин выпускаются именно с таким типом кузова, сообщает Российская газета.

Лидерство белый цвет удерживает на протяжении последних 10 лет. Результатами своего исследования поделилась компания Axalta. Второе место у черного и серого цвета кузова: по 19 процентов каждый. На третьей позиции - серый: 9 процентов.

Далее следуют синий (8 процентов), красный (5 процентов), коричневый и бежевый (3 процента), зеленый (1 процент), желтый (1 процент) и прочие цвета, набравшие менее процента.

Эксперты проанализировали также разбивку по цветам в зависимости от региона. Оказалось, что популярнее всего белый цвет кузова в Китае: 50 процентов автомобилей там именно такого цвета. А вот в Европе белый уступил пальму первенства серому, он набрал 27 процентов, а белый - лишь 23.

Эксперты также проанализировали, какие автомобили в каком цвете предпочитают брать покупатели. На европейском рынке кроссоверы имеют преимущественно белый цвет, спорткары, компактные и среднеразмерные автомобили - серый, а машины представительского класса обычно черные.