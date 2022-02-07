Умер экс-депутат Верховной Рады, поддержавший аннексию Крыма

Скончался экс-депутат Верховной Рады Борис Дейч, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма Россией. Ему было 84 года, сообщает Сегодня.

Об этом сообщил председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин.

По данным СМИ, Дейч умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. Сообщается, что Дейч был привит российской вакциной и сделал ревакцинацию.