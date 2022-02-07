В Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц

В Японии разработали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц. Его цена не превышает 100 долларов, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Гаджет от Thanko может стать долгожданным аксессуаром для активных пользователей социальных сетей. Он предназначен для использования в качестве дополнительного дисплея для вашего компьютера или же ноутбука.

В то же время аббревиатура TL в названии гаджета означает timeline и переводится как лента новостей.

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Устройство подключается к, например, компьютеру, благодаря кабелю HDMI и питается через USB-адаптер.

Характеристики гаджета:

  • экран с разрешением 400х1280 пикселей;
  • диагональ - 7,9 дюйма;
  • размеры - 70 х 280 х 16 мм;
  • вес - 175 г;
  • совместимость с Windows и Mac

Стоимость устройства составляет почти 100 долларов.

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