Кремль не ждет "переломов" по итогам встречи Путина и Макрона

Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона обещает быть продолжительной и объемной по содержанию, но решительных "переломов" по ее итогам вряд ли можно ожидать, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Мы ожидаем весьма субстантивное и продолжительное, объемное по времени и контенту обсуждение" , - сказал Песков журналистам.

По его словам, в ходе переговоров в понедельник будет доминировать "тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ".

"Эммануэль Макрон возглавляет сейчас страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи" , - заметил представитель Кремля.

Он напомнил, что президент Франции приедет в Москву с "определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе".

Пресс-секретарь сообщил журналистам, что встреча начнется в районе 16:00 по Киеву. Она будет продолжена за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.