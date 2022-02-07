Семь пород собак, которые могут быть опасны для детей

Собака может стать прекрасным дополнением к вашей семье, но если среди ее членов есть маленькие дети, то такие породы, как чихуахуа, чау-чау, акита-ину, шарпей, станут плохим выбором, сообщает Профиль.

Эти породы могут быть опасны для малышей, так как не любят поддразнивания и предпочитают спокойную обстановку. Привычное детское поведение способно стать поводом для укуса. А грубые игры некоторых собак не нарочно могут травмировать ребенка.

Чихуахуа

Питомец, как правило, очень привязан к одному человеку и не заинтересован в общении с другими людьми. Если чихуахуа чувствует, что ребенок вторгается в его пространство, есть большой риск укуса. Эта порода может быть очень капризной, не желая, чтобы вокруг нее происходило что-то тревожное или раздражающее. Кроме того, собака очень чувствительна к грубому обращению, ей нужна спокойная обстановка. Чихуахуа лучше относятся к детям старшего возраста.

Акита-ину

Поскольку акита-ину – несколько суровая собака, она не очень любит различные поддразнивания и другие детские шалости. Только в более взрослом возрасте ребенок может полностью уважать границы этого питомца. Еще большую опасность животное представляет для гостей с детьми, так как акита-ину зачастую плохо относится к посторонним.

Чау-чау

Эта собака не терпит незнакомцев и других домашних животных. Чау-чау может быть не в настроении, когда с ним попробует поиграть ребенок, и тогда есть риск укуса. Агрессию собака способна проявить, если активный ребенок внезапно нарушит ее сон.

Грейхаунд

Это отличный компаньон для детей старшего возраста, но для малышей грейхаунд зачастую представляет опасность. Этой породе не нравится хаос и неспокойная обстановка. Маленький ребенок может легко напугать собаку, что приведет к укусам. Грейхаунд плохо уживается с шумными домочадцами и является хорошей породой для пожилых людей.

Ротвейлер

Собака взрослеет медленно, из-за чего щенячье поведение сохраняется даже тогда, когда ротвейлер достигает крупных размеров. Питомец склонен к грубым играм, а также ему бывает трудно отличить невинную детскую шалость от вторжения в дом. Так как ротвейлер – это сторожевая собака, его агрессивная реакция может распространиться на детей, которые бегают и поднимают шум.

Шарпей

Антисоциальная собака с очень сильными территориальными тенденциями. Шарпей в основном не уживается с другими домашними животными и не любит детей. Этот питомец зачастую привязан только к одному человеку в доме. Шарпей может вести себя неспокойно и агрессивно, когда в гости приходит незнакомая компания, включая детей.

Сибирский хаски

Невероятно гиперактивная и неустойчивая порода, которая может повергнуть в шок ваших и посторонних детей младшего возраста. Сибирский хаски – довольно общительный питомец, который любит оказывать знаки внимания с помощью укусов. Кроме того, животное предрасположено к грубым играм, которые способны травмировать ребенка.