Семь пород собак, которые могут быть опасны для детей

Собака может стать прекрасным дополнением к вашей семье, но если среди ее членов есть маленькие дети, то такие породы, как чихуахуа, чау-чау, акита-ину, шарпей, станут плохим выбором, сообщает Профиль.

Эти породы могут быть опасны для малышей, так как не любят поддразнивания и предпочитают спокойную обстановку. Привычное детское поведение способно стать поводом для укуса. А грубые игры некоторых собак не нарочно могут травмировать ребенка.

Чихуахуа

Питомец, как правило, очень привязан к одному человеку и не заинтересован в общении с другими людьми. Если чихуахуа чувствует, что ребенок вторгается в его пространство, есть большой риск укуса. Эта порода может быть очень капризной, не желая, чтобы вокруг нее происходило что-то тревожное или раздражающее. Кроме того, собака очень чувствительна к грубому обращению, ей нужна спокойная обстановка. Чихуахуа лучше относятся к детям старшего возраста.

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Акита-ину

Поскольку акита-ину – несколько суровая собака, она не очень любит различные поддразнивания и другие детские шалости. Только в более взрослом возрасте ребенок может полностью уважать границы этого питомца. Еще большую опасность животное представляет для гостей с детьми, так как акита-ину зачастую плохо относится к посторонним.

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Чау-чау

Эта собака не терпит незнакомцев и других домашних животных. Чау-чау может быть не в настроении, когда с ним попробует поиграть ребенок, и тогда есть риск укуса. Агрессию собака способна проявить, если активный ребенок внезапно нарушит ее сон.

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Грейхаунд

Это отличный компаньон для детей старшего возраста, но для малышей грейхаунд зачастую представляет опасность. Этой породе не нравится хаос и неспокойная обстановка. Маленький ребенок может легко напугать собаку, что приведет к укусам. Грейхаунд плохо уживается с шумными домочадцами и является хорошей породой для пожилых людей.

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Ротвейлер

Собака взрослеет медленно, из-за чего щенячье поведение сохраняется даже тогда, когда ротвейлер достигает крупных размеров. Питомец склонен к грубым играм, а также ему бывает трудно отличить невинную детскую шалость от вторжения в дом. Так как ротвейлер – это сторожевая собака, его агрессивная реакция может распространиться на детей, которые бегают и поднимают шум.

Шарпей

Антисоциальная собака с очень сильными территориальными тенденциями. Шарпей в основном не уживается с другими домашними животными и не любит детей. Этот питомец зачастую привязан только к одному человеку в доме. Шарпей может вести себя неспокойно и агрессивно, когда в гости приходит незнакомая компания, включая детей.

Сибирский хаски

Невероятно гиперактивная и неустойчивая порода, которая может повергнуть в шок ваших и посторонних детей младшего возраста. Сибирский хаски – довольно общительный питомец, который любит оказывать знаки внимания с помощью укусов. Кроме того, животное предрасположено к грубым играм, которые способны травмировать ребенка.

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