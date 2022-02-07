Топливо продолжает дорожать

Розничные сети АЗС в Украине с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива в пределах 0,2-1,6 гривны за литр, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 копеек: бензин А-92 — до 31,53 грн/л, бензин А-95 — до 32,53 грн/л. Цена ДТ выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.

Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На станциях Prime все виды топлива подорожали на 50 копеек. Так, цена на А-92 увеличилась до 32,50 грн/л, на А-95 — до 33,50 грн/л, на ДТ — до 32,00 грн/л.

Инфографика Enkorr

"Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

На станциях "Овис" все топливо подорожало на 1,5 грн/л.

Сети AMIC, KLO, Motto, "Нефтек" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,6 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 3 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.