В Минцифре объяснили, как подросткам получить тысячу за вакцинацию

В Министерстве цифровой трансформации Украины разъяснили, как подросткам получить средства по программе "єПідтримка", сообщает Укринформ.

"С сегодняшнего дня украинцы в возрасте от 14 лет могут получить 1000 гривен поддержки. Чтобы получить деньги за вакцинацию, нужно: 1. Открыть карту "єПідтримки" в одном из банков-партнеров. 2. Подать заявку в приложении "Дія" – нажать Услуги – єПідтримка – Получить помощь" , – говорится в сообщении.

Также информацию о том, как получить средства, можно узнать на сайте программы – e-aid.diia.gov.ua.

Кроме этого, расширился и перечень подпадающих под проект бизнесов. Теперь деньги можно потратить на: образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары, канцтовары.