В метавселенной установили личные границы аватаров
Американка Нина Джейн Патель пожаловалась на групповое изнасилование в метавселенной Meta Horizon, ранее Facebook, сообщает Сегодня.
43-летняя женщина и другие пользовательницы Meta жалуются на нарушения личных границ в вплоть до харрасмента и сексуального насилия, из-за чего аватарам запретили приближаться друг к другу.
Раньше виртуальные персонажи в Horizon World могли передвигаться хаотично и приближаться друг к другу, то теперь их расположили на расстоянии вытянутой руки.
В будущем размер личных границ пользователи смогут определять самостоятельно, заверили разработчики.
Это поможет установить поведенческие нормы для такой новой среды, как виртуальная реальность, пояснили в Meta.
Полностью отключить установленные границы у пользователей Meta Horizon не получится и с текущими настройками: если аватар подойдет слишком близко к другому, его руки перестанут светиться.