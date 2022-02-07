В метавселенной установили личные границы аватаров

Американка Нина Джейн Патель пожаловалась на групповое изнасилование в метавселенной Meta Horizon, ранее Facebook, сообщает Сегодня.

43-летняя женщина и другие пользовательницы Meta жалуются на нарушения личных границ в вплоть до харрасмента и сексуального насилия, из-за чего аватарам запретили приближаться друг к другу.

Раньше виртуальные персонажи в Horizon World могли передвигаться хаотично и приближаться друг к другу, то теперь их расположили на расстоянии вытянутой руки.

В будущем размер личных границ пользователи смогут определять самостоятельно, заверили разработчики.

Это поможет установить поведенческие нормы для такой новой среды, как виртуальная реальность, пояснили в Meta.

Полностью отключить установленные границы у пользователей Meta Horizon не получится и с текущими настройками: если аватар подойдет слишком близко к другому, его руки перестанут светиться.