NASA показала тренировку астронавтов лунной миссии

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США опубликовало снимки, демонстрирующие подготовку астронавтов к лунной миссии, сообщает 3Dnews.

Снимки сделаны внутри гигантского резервуара с водой в Лаборатории нейтральной плавучести NASA (NASA Neutral Buoyancy Laboratory, NBL) в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Несмотря на слабое освещения, на снимке можно различить в тусклом свете две фигуры будущих участников экспедиции на поверхности, воспроизводящей рельеф Луны.

Этот агрегат предназначен для имитации условий, с которыми астронавтам придётся столкнуться во время первого в истории пилотируемого полёта на южный полюс Луны в рамках предстоящих миссий Artemis.

В частности, тренировки в резервуаре позволят астронавтам освоиться с работой в условиях слабой гравитации на Луне, в то время как система воспроизводит тусклые условия освещения на южном полюсе спутника Земли, где солнечный свет проявляется лишь на несколько градусов выше горизонта.

«Дайверы в Лаборатории нейтральной плавучести NASA выключили свет, чтобы имитировать то, что астронавт (миссии) Artemis может встретить на южном полюсе Луны — длинные тёмные тени», — сообщается в аккаунте Космического центра имени Джонсона в Твиттере.

В ходе тренировок в бассейне глубиной 128 м астронавты будут обучаться выполнению операций по добыче образцов лунного реголита с использованием различных инструментов, работе с лунным посадочным модулем и, конечно же, будут тренироваться устанавливать американский флаг.