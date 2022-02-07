МАУ будет летать из Киева в столицу Болгарии

Самолеты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будут осуществлять рейсы из Киева в столицу Болгарии, город Софию, сообщает УНИАН.

Соответствующие разрешения авиаперевозчик получил от Госавиаслужбы.

Согласно приказу Госавиаслужбы, МАУ разрешается выполнять полеты по маршруту Киев-София с частотой 7 рейсов в неделю, начиная с 9 февраля 2022 года.

Ранее МАУ получила разрешения на выполнение рейсов из Киева в итальянский город Ольбия, что на острове Сардиния, начиная с 1 февраля 2022 года.

Также авиакомпания анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022.