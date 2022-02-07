"Ни в каких форматах": Путин не присоединится к Мюнхенской конференции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. ﻿Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах" , — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что вопрос участия президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности прорабатывается.

Накануне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что Зеленского пригласили для участия в конференции. В текущем году она состоится в очном режиме с 18 по 20 февраля.