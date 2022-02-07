Ткаченко обвинил иностранные СМИ в распространении фейков про Украину

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что иностранные СМИ в некоторых случаях распространяют фейковые новости на фоне возможного вторжения России в Украину.

Об этом он написал﻿ в своем телеграм-канале.

"Они [иностранные СМИ, - ред.] также могут быть инструментом воздействия, источником дезинформации, которая выгодна, в первую очередь, правительствам или спецслужбам собственных стран. Самый свежий пример – очередная статья в немецком Bild, который уже публиковал печальную карту "оккупации Украины". Теперь вижу там новые "страшилки" о лагерях для несогласных с путинской политикой. Это, конечно, не соответствует действительности" , – написал Ткаченко.

Он призвал пользоваться только официальными источникам информации: Офису президента, Минобороны, МИД и МВД, которые "уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт считаем маловероятным".

Ткаченко также призвал западных журналистов "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами и воздержаться от поездок туда, учитывая безопасность".